Цей бій можливий: Богачук – про поєдинок з Волшем
Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (26–3, 24 KO) готовий прийняти бій проти ірландця Каллума Волша (16–0, 11 KO), попри те що вони є друзями.
Слова українця цитує Boxing Scene.
"Так, мені це цікаво. Не має значення, хто суперник. Я хочу найкращого, бо лише проти найкращого можу показати свій максимум.
Це можливо [битися з Волшем]. Друзі можуть битися. Це був би цікавий бій для вболівальників. Я хочу показати своїм фанатам цікаві бої з хорошими, сильними суперниками", – сказав Богачук.
Нагадаємо, свій попередній бій 30-річний українець провів у вересні, коли поступився Брендону Адамсу у реванші.
1 лютого він проведе бій проти росіянина Раджаба Бутаєва (16−1, 12 КО) у Лас-Вегасі в рамках шоу промоушену Zuffa Boxing.
Волш напередодні переміг Карлоса Окампо в першому поєдинку під егідою Zuffa Boxing.