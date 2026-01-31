Цей бій можливий: Богачук – про поєдинок з Волшем

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (26–3, 24 KO) готовий прийняти бій проти ірландця Каллума Волша (16–0, 11 KO), попри те що вони є друзями.

Слова українця цитує Boxing Scene.

"Так, мені це цікаво. Не має значення, хто суперник. Я хочу найкращого, бо лише проти найкращого можу показати свій максимум.

Це можливо [битися з Волшем]. Друзі можуть битися. Це був би цікавий бій для вболівальників. Я хочу показати своїм фанатам цікаві бої з хорошими, сильними суперниками", – сказав Богачук.