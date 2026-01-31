Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Цей бій можливий: Богачук – про поєдинок з Волшем

Олександр Булава — 31 січня 2026, 19:52
Цей бій можливий: Богачук – про поєдинок з Волшем
Сергій Богачук
The Ring

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (26–3, 24 KO) готовий прийняти бій проти ірландця Каллума Волша (16–0, 11 KO), попри те що вони є друзями.

Слова українця цитує Boxing Scene.

"Так, мені це цікаво. Не має значення, хто суперник. Я хочу найкращого, бо лише проти найкращого можу показати свій максимум.

Це можливо [битися з Волшем]. Друзі можуть битися. Це був би цікавий бій для вболівальників. Я хочу показати своїм фанатам цікаві бої з хорошими, сильними суперниками", – сказав Богачук.

Нагадаємо, свій попередній бій 30-річний українець провів у вересні, коли поступився Брендону Адамсу у реванші.

1 лютого він проведе бій проти росіянина Раджаба Бутаєва (16−1, 12 КО) у Лас-Вегасі в рамках шоу промоушену Zuffa Boxing.

Волш напередодні переміг Карлоса Окампо в першому поєдинку під егідою Zuffa Boxing.

Волш Сергій Богачук

Сергій Богачук

Богачук – Бутаєв: усе про бій українця проти росіянина в США
Зможу нокаутувати, – Богачук про бій з росіянином
Де в Україні подивитися поєдинки Гвоздика та Богачука на вечорі боксу в Лас-Вегасі
Гвоздик та Богачук проведуть поєдинки на одному вечорі боксу в Лас-Вегасі
Авторитетний інсайдер оголосив дату наступного бою Богачука: суперником буде росіянин

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік