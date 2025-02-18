Богачук приєднався до Ломаченка та Усика в рейтингу BoxRec

Боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (25-2, 24 КО) став третім представником України, який отримав п'ять зірок у рейтингу BoxRec, що дозволило потрапити у список 100 найкращих бійців.

Богачук наразі посідає 62 місце у списку найкращих боксерів світу. Найкращим серед українців є Олександр Усик, який очолює рейтинг надважковаговиків та посідає 13-те загальне місце, далі йде Василь Ломаченко – 15 позиція.

Наступний бій Богачук проведе з переможцем бою тимчасового чемпіона Вірджіла Ортіса (22−0, 21 КО) та Ісраїла Мадрімова (10−1−1, 7 КО).

Зазначимо, що у серпні українець програв бій Ортісу. Тоді, Богачук двічі відправляв суперника в нокдаун, але судді віддали перемогу американцю.

Нагадаємо, в останньому поєдинку Богачук достроково переміг британського боксера Ішмаеля Девіса. Поєдинок відбувся у грудні в андеркарті реваншу Усик – Ф'юрі.