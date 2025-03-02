Непереможна туркеня Турхан за два удари нокаутувала суперницю в першому раунді

У столиці Північної Ірландії, Белфасті, на "Одісей Арена" відбувся вечір боксу, в карді якого був бій між туркенею Еліф Нур Турхан (10-0, 6 КО) та ірландкою Шоною Браун (5-1, 3 КО).

Турхан здобула перемогу нокаутом у першому раунді, завдяки двом хукам з лівої.

Elif Nur Turhan DROPS Shauna Browne and it's OVER!! 😱#CrockerDonovan | Live on DAZN today pic.twitter.com/X4suphWOw9 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 1, 2025

The ringside angle of that SHOT 💥👊#CrockerDonovan | Live on DAZN today pic.twitter.com/xc0mEuPBNt — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 1, 2025

Загалом бій тривав 47 секунд. 29-річна Еліф погодилася на бій за 10 днів до події.

"Вона стане обов'язковою суперницею для Керолайн Дюбуа. Запам'ятайте її ім'я. Це був дуже вражаючий виступ", – цитує Едді Гірна Boxingscene.com.

Нагадаємо, раніше молодша сестра Даніеля Дюбуа, без бою стала чемпіонкою світу за версією WBC у легкій вазі.