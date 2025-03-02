Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Непереможна туркеня Турхан за два удари нокаутувала суперницю в першому раунді

Руслан Травкін — 2 березня 2025, 04:06
Непереможна туркеня Турхан за два удари нокаутувала суперницю в першому раунді
Еліф Нур Турхан
Instagram

У столиці Північної Ірландії, Белфасті, на "Одісей Арена" відбувся вечір боксу, в карді якого був бій між туркенею Еліф Нур Турхан (10-0, 6 КО) та ірландкою Шоною Браун (5-1, 3 КО).

Турхан здобула перемогу нокаутом у першому раунді, завдяки двом хукам з лівої.

Загалом бій тривав 47 секунд. 29-річна Еліф погодилася на бій за 10 днів до події.

"Вона стане обов'язковою суперницею для Керолайн Дюбуа. Запам'ятайте її ім'я. Це був дуже вражаючий виступ",цитує Едді Гірна Boxingscene.com.

Нагадаємо, раніше молодша сестра Даніеля Дюбуа, без бою стала чемпіонкою світу за версією WBC у легкій вазі.

Бокс відео бою Едді Гірн нокаут

Бокс

Відомий американський боксер: Я надеру дупу Усику
Несподіваний дует: Усик станцював із Дорофєєвою на святі доньки
Скромно привітав себе із 48-річчям: Мейвезер придбав годинник за 1,5 млн фунтів
Це все стероїди, – Девіс звинуватив Кроуфорда у вживанні допінгу
Із задоволенням би побився з ним, – Кейшон Девіс кинув виклик Ломаченку

Останні новини