Непереможна туркеня Турхан за два удари нокаутувала суперницю в першому раунді
Еліф Нур Турхан
У столиці Північної Ірландії, Белфасті, на "Одісей Арена" відбувся вечір боксу, в карді якого був бій між туркенею Еліф Нур Турхан (10-0, 6 КО) та ірландкою Шоною Браун (5-1, 3 КО).
Турхан здобула перемогу нокаутом у першому раунді, завдяки двом хукам з лівої.
Загалом бій тривав 47 секунд. 29-річна Еліф погодилася на бій за 10 днів до події.
"Вона стане обов'язковою суперницею для Керолайн Дюбуа. Запам'ятайте її ім'я. Це був дуже вражаючий виступ", – цитує Едді Гірна Boxingscene.com.
Нагадаємо, раніше молодша сестра Даніеля Дюбуа, без бою стала чемпіонкою світу за версією WBC у легкій вазі.