Колишній суперник Усика: Олександр у реванші проти Ф'юрі контролював хід бою з першого раунду

Колишній чемпіон світу в крузервейті (до 91,2 кг) Тоні Белью (30-3-1, 20 КО) зізнався, що під час реваншу Усик – Ф'юрі українець впевнено котролював хід бою.

Про це він заявив для Seconds Out.

"Я думаю, що Усик повністю контролював бій від початку до кінця. Мені зовсім не здавалося, що бій не складається за його сценарієм. Я дивився вечір боксу в прямому ефірі на ТБ і думав, що бій був близьким. Потім я тричі переглянув поєдинок, і Усик просто був переконливим у кожному своєму русі.

Френк Уоррен переглянув бій і більше не вважає, що це було пограбування. Природно, він досі на боці Тайсона Ф'юрі, але я не упереджений до жодного з них. Я думаю, що вони обидва чудові бійці, чудові хлопці. Я нейтральний, і ти мусиш вважати бій так, як бачиш.



У вечір бою я нарахував перемогу Усика з різницею у два раунди. Озираючись назад, я думаю, що він виграв із різницею 3-4 раунди. Це не неповага до Тайсона Ф'юрі, він завжди мучитиметься з бійцями на кшталт Олександра Усика", – сказав Белью.