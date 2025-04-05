Вордлі та Міллер близькі до угоди про бій
Американський надважковаговик Джаррелл Міллер (26-1-2, 22 КО) та британець Фабіо Вордлі (18-0-1, 17 КО) близькі до угоди про бій.
Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер.
Очікується, що поєдинок відбудеться 7 червня в Іпсвічі на стадіоні "Портмен".
Напередодні зірвався бій Вордлі не зміг домовитися про бій з володарем титулу WBA Regular Кубратом Пулевим. Френк Воррен, промоутер Фабіо, висловив невдоволення фінансовими вимогами болгарина щодо можливого поєдинку в Англії. Це спонукало Воррена почати шукати інші варіанти для британця.
30-річний Вордлі востаннє виходив на ринг у жовтні минулого року. Тоді він технічним нокаутом у першому раунді переміг Фрейзера Кларка.
Міллер у серпні звів внічию поєдинок з ексчемпіоном світу Енді Руїсом.
Нагадаємо, World Boxing Association продовжила на два роки термін обов'язкового захисту титулу Олександру Усику.