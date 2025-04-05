Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Вордлі та Міллер близькі до угоди про бій

Олександр Булава — 5 квітня 2025, 11:54
Вордлі та Міллер близькі до угоди про бій
Фабіо Вордлі
Instagram

Американський надважковаговик Джаррелл Міллер (26-1-2, 22 КО) та британець Фабіо Вордлі (18-0-1, 17 КО) близькі до угоди про бій.

Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер.

Очікується, що поєдинок відбудеться 7 червня в Іпсвічі на стадіоні "Портмен".

Напередодні зірвався бій Вордлі не зміг домовитися про бій з володарем титулу WBA Regular Кубратом Пулевим. Френк Воррен, промоутер Фабіо, висловив невдоволення фінансовими вимогами болгарина щодо можливого поєдинку в Англії. Це спонукало Воррена почати шукати інші варіанти для британця.

30-річний Вордлі востаннє виходив на ринг у жовтні минулого року. Тоді він технічним нокаутом у першому раунді переміг Фрейзера Кларка. 

Міллер у серпні звів внічию поєдинок з ексчемпіоном світу Енді Руїсом.

Нагадаємо, World Boxing Association продовжила на два роки термін обов'язкового захисту титулу Олександру Усику.

Джаррелл Міллер Фабіо Вордлі

Джаррелл Міллер

Відомий американський боксер: Я надеру дупу Усику
Бій між Чісорою та Міллером може не відбутися
Чісора та Міллер домовилися про бій у лютому
Міллер: Джошуа знову програє Дюбуа
Міллер: Я хочу реваншу з Дюбуа

Останні новини