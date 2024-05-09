Бій Ломаченко — Камбосос безплатно транслюватимуть в Україні

Бій колишнього чемпіона у трьох дивізіонах Василя Ломаченка (17-3, 11 КО) та Джорджа Камбососа (21-2, 10 КО) транслюватимуть безплатно в Україні. Поєдинок покаже Top Rank на своїх сторінках у ютубі та фейсбуці.

Про це компанія повідомила у соцмережах.

Фото: Top Rank

Нагадаємо, що медіасервіс MEGOGO, який є офіційним транслятором промоутерської компанії Top Rank, яку представляє Ломаченко, ще на початку повномасштабного відмовилась від показу боїв представника Білгород-Дністровського через сумнівну репутацію боксера.

Нагадаємо, чемпіонський поєдинок відбудеться в австралійському Перті вранці 12 травня. Орієнтовний початок — о 8:00 за київським часом.

Напередодні боксери провели дуель поглядів, яка тривала понад 3 хвилини.