Бій Ломаченко — Камбосос безплатно транслюватимуть в Україні
— 9 травня, 20:00
Бій колишнього чемпіона у трьох дивізіонах Василя Ломаченка (17-3, 11 КО) та Джорджа Камбососа (21-2, 10 КО) транслюватимуть безплатно в Україні. Поєдинок покаже Top Rank на своїх сторінках у ютубі та фейсбуці.
Про це компанія повідомила у соцмережах.
Нагадаємо, що медіасервіс MEGOGO, який є офіційним транслятором промоутерської компанії Top Rank, яку представляє Ломаченко, ще на початку повномасштабного відмовилась від показу боїв представника Білгород-Дністровського через сумнівну репутацію боксера.
Нагадаємо, чемпіонський поєдинок відбудеться в австралійському Перті вранці 12 травня. Орієнтовний початок — о 8:00 за київським часом.
Напередодні боксери провели дуель поглядів, яка тривала понад 3 хвилини.