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Наступний бій Лапіна скасували через травму

Олександр Булава — 29 березня 2025, 18:16
Наступний бій Лапіна скасували через травму
Даніель Лапін
Mirror Fighting

Бій українського чемпіона IBF International та WBA Continental Даніеля Лапіна проти словацького боксера Роберта Рачема скасували.

Про це повідомив боксер в Instagram.

"Це не та новина, яку я хотів вам повідомити. Через травму мій бій 12 квітня не відбудеться. Ми з командою зробили все можливе, але здоров'я завжди в пріоритеті. Це важке рішення, але правильне.

Зараз головне - швидке відновлення. Скоро повернуся ще сильнішим. Дякую всім за підтримку", - написав Лапін.

Нагадаємо, бій мав відбутися 12 квітня у Празі на території концертного залу "Lucerna Hall".

Нагадаємо, свій попередній бій Лапін провів в андекарді реваншу між Усиком та Ф'юрі, здолавши Ділана Коліна одноголосним рішенням суддів.

Раніше Олександр назвав Лапіна найкращим молодим боксером світу.

Даніель Лапін

Даніель Лапін

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