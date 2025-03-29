Наступний бій Лапіна скасували через травму
Бій українського чемпіона IBF International та WBA Continental Даніеля Лапіна проти словацького боксера Роберта Рачема скасували.
Про це повідомив боксер в Instagram.
"Це не та новина, яку я хотів вам повідомити. Через травму мій бій 12 квітня не відбудеться. Ми з командою зробили все можливе, але здоров'я завжди в пріоритеті. Це важке рішення, але правильне.
Зараз головне - швидке відновлення. Скоро повернуся ще сильнішим. Дякую всім за підтримку", - написав Лапін.
Нагадаємо, бій мав відбутися 12 квітня у Празі на території концертного залу "Lucerna Hall".
Нагадаємо, свій попередній бій Лапін провів в андекарді реваншу між Усиком та Ф'юрі, здолавши Ділана Коліна одноголосним рішенням суддів.
Раніше Олександр назвав Лапіна найкращим молодим боксером світу.