Наступний бій Лапіна скасували через травму

Бій українського чемпіона IBF International та WBA Continental Даніеля Лапіна проти словацького боксера Роберта Рачема скасували.

Про це повідомив боксер в Instagram.

"Це не та новина, яку я хотів вам повідомити. Через травму мій бій 12 квітня не відбудеться. Ми з командою зробили все можливе, але здоров'я завжди в пріоритеті. Це важке рішення, але правильне.

Зараз головне - швидке відновлення. Скоро повернуся ще сильнішим. Дякую всім за підтримку", - написав Лапін.