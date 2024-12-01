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Не узгодили вагову категорію: бій Ортіса з Еннісом зірвався

Олександр Булава — 1 грудня 2024, 12:45
Не узгодили вагову категорію: бій Ортіса з Еннісом зірвався
Джарон Енніс
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Бій чемпіона IBF у напівсередній вазі Джарона Енніса (33-0, 29 КО) з тимчасовим чемпіоном WBC першої середньої ваги Вірджілом Ортісом (22-0, 21 KO) зірвався.

Про це повідомив журналіст Ден Рафаель.

Сторони не змогли домовити про вагу категорію, в якій мав відбутися поєдинок.

"Чиєсь уявлення про те, що Вірджіл спуститься до напівсередньої – це комедія. Хлопець опинився в лікарні після останнього зниження ваги до 147 фунтів. Те, що команда Енніса витрачає час, щоб в останню хвилину прописати в документах напівсередню вагу - це лицемірство найвищого ґатунку", – розповів Рафаель.

Нагадаємо, Енніс 10 листопада відстояв свій титул у бою з українцем Кареном Чухаджяном (24-3, 13 КО). Ортіс востаннє виходив на ринг у серпні, коли переміг ще одного українця – Сергія Богачука.

Джарон Енніс Вірджіл Ортіс

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