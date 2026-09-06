Легендарна Тейлор завершила кар'єру перемогою, ставши триразовою абсолютною чемпіонкою світу

Легендарна ірландська боксерка, чемпіонка світу за версіями WBA, IBF та WBO у першій напівсередній вазі Кеті Тейлор (26-1, 6 КО) перемогла Флору Пілі (12–1, 2 КО) з Франції.

40-річна боксерка провела останній бій у кар'єрі на історичному стадіоні Дубліна "Кроук Парк", де були присутні 83 тисячі вболівальників. Тейлор домінувала протягом усього поєдинку та здобула вакантний титул WBC у першій напівсередній вазі. Судді віддали їй перемогу з рахунками 100:90, 100:90 і 98:91.

Кеті завершила кар'єру, ставши триразовою абсолютною чемпіонкою світу.

Після гонгу Тейлор попрощалася з вболівальниками та залишила рукавички й чемпіонські пояси в центрі рингу.

Востаннє ринг на "Кроук Парк" встановлювали ще у 1972 році для бою Мухаммеда Алі проти Елвіна "Блу" Льюїса

Кеті Тейлор стала першою ірландською олімпійською чемпіонкою з боксу, здобувши золото на Іграх-2012 у Лондоні. У фіналі вона перемогла росіянку Софію Очігаву. У 2016 році вона перейшла у професійний бокс, а вже у сьомому поєдинку завоювала титул чемпіонки світу WBA у легкій вазі. У 2019 році стала абсолютною чемпіонкою світу.

У 2022 році Тейлор та Аманда Серрано провели перший жіночий головний бій в історії на легендарній арені "Медісон-сквер-гарден". Ірландка перемогла пуерториканку в усіх трьох очних поєдинках.

Єдиної поразки у кар'єрі Тейлор зазнала у травні 2023 року від Шантель Кемерон, але через пів року взяла реванш і стала абсолютною чемпіонкою світу вже у двох вагових категоріях.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Тейлор перемого завершила трилогію з Аманюд Серрано.