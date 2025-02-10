Трилогія можлива: Туркі назвав умову для ще одного бою Бетербієв – Бівол
Дмітрій Бівол (23-1, 12 КО) та абсолютний чемпіон світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг) Артур Бетербієв (21-0, 20 КО) можуть провести третій бій у разі перемоги киргизстанського боксера в реванші.
Про це повідомляє The Ring, яким володіє Голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх.
Туркві готовий організувати третій бій, якщо Бетербієв не зуміє захистити свої пояси в наступному поєдинку.
Реванш Бівол – Бетербієв відбудеться в ніч на 22 лютого, на "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді. Початок головної події вечора – орієнтовно о 01:00 за київським часом.
Нагадаємо, у ніч проти 13 жовтня Артур Бетербієв завершив об'єднання титулів у бою проти Дмітрія Бівола.
Бій відбувся у Саудівській Аравії завершився роздільним рішенням суддів на користь Бетербієва: 115:113, 116:112, 114:114. Переможець уперше в кар'єрі пройшов усю дистанцію поєдинку, яка складалася з 12 раундів.