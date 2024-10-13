Бівол прокоментував рішення суддів віддати перемогу Бетербієву

Киргизстанський боксер Дмитро Бівол (23-1, 12 КО) не захотів оправдовуватися за поразку від Артура Бетербієва (21-0, 20 КО) у поєдинку за за беззаперечний титул чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг) за версіями The Ring, WBC, IBF і WBO.

Його слова цитує журналіст Майкл Бенсон у соцмережі "Х" (Twitter)

" Я не люблю виправдань. Мені буде соромно, якщо спробую пояснити вам, чому я не виграв цей бій. Не виграв і все", – сказав Бівол.

33-річний боксер також поділився планами на майбутнє.

"Зараз хочу піти в номер, посидіти та подумати. Взяти блокнот та записати плани на найближчі місяці. Нині бій переглядати не хочу", – додав він.

Бій відбувся на "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяд та завершився роздільним рішенням суддів 115:113, 116:112, 114:114. Зазначимо, що Бетербієв уперше в кар'єрі пройшов усю дистанцію поєдинку, яка складалася з 12 раундів.