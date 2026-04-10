Каллум Сміт зобов'язаний провести бій проти Моррела

Світова боксерська організація (WBO) заявила, що тимчасовий чемпіон організації у напівважкій вазі Каллум Сміт (31-2, 22 КО) зобов'язаний провести бій проти Давіда Морреля (12-1, 9 КО).

Бій був запланований на 18 квітня у рідному місті британця – Ліверпулі на арені "M&S Bank". Проте в останній момент його скасували через травму Сміта.

У WBО вимагають у компанії Matchroom Boxing, яка представляє боксера, надати сертифікованого медичного звіту з детальним описом діагнозу бійця. Також Сміта зобов'язаний провести бій з Моррелем.

"Згідно з регламентом WBO, пану Сміту надається 180 днів з моменту проведення бою Бівол — Айферт, щоб виконати своє обов'язкове зобов'язання щодо захисту титулу проти пана Морреля. Невиконання цієї умови протягом зазначеного періоду призведе до того, що титул тимчасового чемпіона WBO у напівважкій вазі буде оголошено вакантним. Переможець бою Сміт — Моррель зобовʼязаний зустрітися з переможцем бою Бівол — Айферт для ліквідації статусу тимчасового чемпіона", – йдеться в заяві.

Востаннє Каллум Сміт виходив на ринг у лютому 2025 року. Тоді він переміг Джошуа Буатсі одноголосним рішенням суддів та завоював пояс, яким володіє зараз.

Моррел попередній поєдинок провів 12 липня та переміг Імама Хатаєва.

