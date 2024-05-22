Чісора та Джойс проведуть бій у липні цього року

Британські суперважковаговики Дерек Чісора (34-13, 23 КО) та Джо Джойс (16-2, 15 КО) зустрінуться на ринзі 27 липня на арені "О2" у Лондоні.

Поєдинок було офіційно анонсовано промоутерською компанією.

Зазначимо, 38-річний Джойс у березні здобув перемогу над британцем Кешем Алі, нокаутувавши суперника в десятому раунді.

Зі свого боку 40-річний Чісора у своїх останніх шести поєдинках зазнав чотирьох поразок (двічі – від Джозефа Паркера, по разу – від Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі). У серпні 2023 року Дерек переміг американця Джеральда Вашингтона одноголосним суддівським рішенням.