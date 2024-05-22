Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Чісора та Джойс проведуть бій у липні цього року

Владислав Уткін — 22 травня, 19:50
Чісора та Джойс проведуть бій у липні цього року

Британські суперважковаговики Дерек Чісора (34-13, 23 КО) та Джо Джойс (16-2, 15 КО) зустрінуться на ринзі 27 липня на арені "О2" у Лондоні.

Поєдинок було офіційно анонсовано промоутерською компанією.

Зазначимо, 38-річний Джойс у березні здобув перемогу над британцем Кешем Алі, нокаутувавши суперника в десятому раунді.

Зі свого боку 40-річний Чісора у своїх останніх шести поєдинках зазнав чотирьох поразок (двічі – від Джозефа Паркера, по разу – від Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі). У серпні 2023 року Дерек переміг американця Джеральда Вашингтона одноголосним суддівським рішенням.

Читайте також :
Чісора — про бій Усика проти Ф'юрі: Ми бачили, що Олександр має вразливі точки
Бокс Дерек Чісора Джо Джойс

Дерек Чісора

Це був найповільніший відрахунок в історії боксу: Чісора звернувся до рефері бою Усик — Ф'юрі
Чісора — про бій Усика проти Ф'юрі: Ми бачили, що Олександр має вразливі точки
Джойс хоче провести бій з Чісорою
Це може бути кривавий бій: Чісора про поєдинок Ф’юрі проти Усика
Чісорі запропонували бій проти Джойса

Останні новини