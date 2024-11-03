Колишній чемпіон світу впевнений, що Усик нокаутує Ф'юрі в реванші

Колишній абсолютний чемпіон світу Бернард Гопкінс вважає, що Олександр Усик (22-0, 14 КО) завдяки боксерському інтелекту зможе нокаутувати Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це він сказав для Figth Hub.

"Я був на боці Тайсона у багатьох поєдинках. Але зараз мені здається, що Ф'юрі просто не зможе перевершити Олександра Усика на рівні боксерського IQ.

Мій прогноз – дострокова перемога Усика. Бій зупинять не через чистий нокаут, а просто, пошкодувавши Тайсона", – заявив Гопкінс.