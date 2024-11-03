Колишній чемпіон світу впевнений, що Усик нокаутує Ф'юрі в реванші
Колишній абсолютний чемпіон світу Бернард Гопкінс вважає, що Олександр Усик (22-0, 14 КО) завдяки боксерському інтелекту зможе нокаутувати Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).
Про це він сказав для Figth Hub.
"Я був на боці Тайсона у багатьох поєдинках. Але зараз мені здається, що Ф'юрі просто не зможе перевершити Олександра Усика на рівні боксерського IQ.
Мій прогноз – дострокова перемога Усика. Бій зупинять не через чистий нокаут, а просто, пошкодувавши Тайсона", – заявив Гопкінс.
Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.
У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.