Берланга після яскравого нокауту над Гонсалесом-Ортісом назвав бажаних суперників

Колишній претендент на чемпіонський титул у напівсередній вазі (до 76,2 кг) Едгар Берланга (23-1, 18 КО) хоче бою проти Хайме Мунгії (44-2, 35 КО) або Джармалла Чарло (35-1-2, 19 КО).

Його слова цитує BoxingNews24.

"Сьогодні я показав фанатам чудовий виступ. Тепер я ветеран. Я перебуваю серед найкращих. Тепер мені потрібний складніший суперник.

До біса Калеба Планта, ми хочемо Хайме Мунгію. Ми хочемо Джармалла Чарло. А Плант, він мудак.

Я готовий до наступного бою, бо нокаутував суперника зарано", – сказав Берланга.