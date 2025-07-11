Берланга та Шіраз показали однакову вагу перед поєдинком

Колишній претендент на чемпіонський титул Едгар Берланга (23-1, 18 КО) та Хамза Шіраз (21-0-1, 17 КО) пройшли офіційну церемонію зважування у другій середній вазі.

Пуерториканець та англієць показали однакову вагу та заважили на 76,028 кг.

Бій відбудеться 13 липня у Квінсі на арені на стадіоні Луї Армстронга. Вечір боксу присвячений святкуванню запуску нового шоу від журналу The Ring.

Нагадаємо, Берланга у березні в першому раунді нокаутував Джонатана Гонсалеса-Ортіса. Шіраз у лютому звів внічию бій з чемпіоном WBC в середній вазі Карлосом Адамесом, після чого змінив дивізіон.