Берланга кинув виклик Джейку Полу

Американський боксер другої середньої ваги Едгар Берланга (23-1, 18 КО) публічно звернувся до відомого ютубера та боксера важкої ваги Джейка Пола (12-1, 7 КО), закликавши його вийти з ним у ринг.

Про це пише Boxing News 24.

"Гей, Джейк, підніми слухавку! Я тобі вже дзвонив. Давай зробимо цей бій, досить ховатися", – сказав Берланга.

29-річний нью-йорківець відомий своїм потужним ударом – 18 із 23 перемог він здобув нокаутом.

Заклик до поєдинку з Полом з’явився невдовзі після того, як зірвався запланований бій Джейка проти Джервонти Девіса. Американця звинуватили у нападі на колишню дівчину, тож зустріч було офіційно скасовано.

Раніше повідомлялося, що Тайсон Фʼюрі може провести виставковий поєдинок проти Логана Пола.