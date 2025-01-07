Це буде нелегкий бій: Берінчик звернувся до Девіса

Український чемпіон світу WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-0, 9 КО) відреагував на бій з американцем Кейшоном Девісом (11-0, 7 KO).

Цитує Берінчика Fightnews.

"Я не збираюся робити гучних заяв або засипати суперника компліментами. Скажу тільки одне: не розслабляйся, хлопче! Для тебе це буде нелегкий бій!", – розповів Берінчик.

Поєдинок відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку. Для українця це буде перший захист титулу, який він сенсаційно здобув у поєдинку проти Еммануеля Наваррете.

Девіс у своєму останньому бою достроково переміг аргентинця Густаво Лемоса (29-2, 19 КО).