Берінчик дізнався ім'я наступного суперника

Колишній чемпіон світу Денис Берінчик (19-1, 9 КО) проведе бій проти представника британського боксу Сема Ноукса (18-1, 16 КО).

Про це інформує Queensberry Promotions.

Поєдинок відбудеться 29 серпня 2026 року в андеркарді бою Мозес Ітаума – Філіп Хргович. Вечір боксу прийме лондонська арена "O2".

An all-action affair in the Capital 😤🔥



Sam Noakes comes head-to-head with former World Champion Denys Berinchyk in a blockbuster clash 💥#MosesHrgovic | Aug 29 | The O2, London | Live on @DAZNBoxing pic.twitter.com/sUlNOtPDDH — Queensberry Promotions (@Queensberry) July 14, 2026

Це буде перший двобій українського боксера від лютого 2025-го. Минулого року Берінчик програв нокаутом Кейшону Девісу. Американець відібрав у Дениса титул чемпіона світу за версією WBO. Ця поразка стала першою в кар'єрі українського бійця.

Після цього українець ліг на операційний стіл.

Відзначимо, що наступний суперник Берінчика востаннє боксував у червні 2026-го, коли тріумфував над мексиканцем Беніто Санчесом Гарсією вже у другому раунді.

Раніше повідомлялося, що Денис припинив співпрацю зі своїм вже екстренером Єгором Голубом, який у 2025 році став коучем британця Ентоні Джошуа. Під його керівництвом Ей Джей провів один бій, коли здолав Джейка Пола. Також він був у кутку Олександра Усика в останньому поєдинку українця проти Ріко Верховена, замінивши Юрія Ткаченка, який залишив команду чинного короля надважкого дивізіону.