Берінчик дізнався ім'я наступного суперника
Колишній чемпіон світу Денис Берінчик (19-1, 9 КО) проведе бій проти представника британського боксу Сема Ноукса (18-1, 16 КО).
Про це інформує Queensberry Promotions.
Поєдинок відбудеться 29 серпня 2026 року в андеркарді бою Мозес Ітаума – Філіп Хргович. Вечір боксу прийме лондонська арена "O2".
Це буде перший двобій українського боксера від лютого 2025-го. Минулого року Берінчик програв нокаутом Кейшону Девісу. Американець відібрав у Дениса титул чемпіона світу за версією WBO. Ця поразка стала першою в кар'єрі українського бійця.
Після цього українець ліг на операційний стіл.
Відзначимо, що наступний суперник Берінчика востаннє боксував у червні 2026-го, коли тріумфував над мексиканцем Беніто Санчесом Гарсією вже у другому раунді.
Раніше повідомлялося, що Денис припинив співпрацю зі своїм вже екстренером Єгором Голубом, який у 2025 році став коучем британця Ентоні Джошуа. Під його керівництвом Ей Джей провів один бій, коли здолав Джейка Пола. Також він був у кутку Олександра Усика в останньому поєдинку українця проти Ріко Верховена, замінивши Юрія Ткаченка, який залишив команду чинного короля надважкого дивізіону.