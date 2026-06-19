Берінчик проведе бій в андеркарді поєдинку Ітаума – Хргович

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Денис Берінчик (19-1, 9 КО) повернеться на ринг у серпні.

Про це повідомила віцепрезидент Національної ліги професійного боксу Аліна Шатернікова в інтервʼю "Діденко про Бокс".

Українець проведе бій 29 серпня на арені "O2 Arena" в Лондоні, де головною подією стане зустріч Мозеса Ітауми з Філіпом Хрговичем. Суперник наразі невідомий.

"Планується поєдинок в серпні в Британії в андеркарді Ітаума – Хргович. Вони вже виїхали чи виїжджають на днях в тренувальний табір. Це в Україні буде. Вони вирішили, враховуючи всі витрати, які боксер несе, і це покривається його гонораром... Якщо у тебе тренувальний табір за кордоном – там дуже багато пунктів "мінус".

Тому вони вирішили цього разу, що економічніше буде все ж таки готуватись тут, у нас. Вони будуть виїжджати десь на захід України готуватись. Євгеній, його менеджер, на днях мені сказав, що ми ось-ось маємо їхати і почати тренувальний процес", – розповіла Шатернікова.