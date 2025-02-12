Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Будемо показувати український стиль: Берінчик – про бій з Кейшоном

Олександр Булава — 12 лютого 2025, 17:55
Будемо показувати український стиль: Берінчик – про бій з Кейшоном
Денис Берінчик з титулом чемпіона WBO у легкій вазі
Top Rank

Український чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-0, 9 КО) заявив, що знову здивує всіх у поєдинку проти американця Кейшона Девіса (12-0, 8 КО).

Цитує боксера FightNews.

"Я почуваюся чудово і готовий до бою. Моя підготовка була хорошою. Я тренувався більше місяця, спаринги були хороші, я готовий", – розповів боксер.

Берінчик розуміє, з яким стилем боксу він зіткнеться, коли намагатиметься провести перший успішний захист свого титулу WBO.

"Кейшон занадто багато бігає. Він буде бігти, а я йтиму вперед. Усі говорять про Кейшона, і ми збираємося знову всіх здивувати. Будемо показувати український стиль. Я чемпіон, ось про що ми говоримо", – сказав Берінчик.

Нагадаємо, що поєдинок за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку (США).

Зазначимо, 36-річний Денис Берінчик завоював вакантний титул 18 травня минулого року, перемігши за очками чемпіона світу в трьох категоріях мексиканця Емануеля Наваррете. Відтоді у ринг не виходив.

Нещодавно Девіс зробив кілька компліментів на адресу українського чемпіона. Американець відзначив, що він ще ніколи не зустрічався зі стилем боксу, який має Берінчик.

Денис Берінчик Кейшон Девіс Денис Берінчик - Кейшон Девіс

Кейшон Девіс

Де та коли дивитися бій Денис Берінчик – Кейшон Девіс
Найбільший гонорар у кар’єрі: відомо, скільки Берінчик заробить за бій з Девісом
Хочу побачити в його очах наскільки він наляканий: Берінчик – про Девіса
Берінчик та Девіс провели першу битву поглядів
Це буде шахова партія: Берінчик – про бій з Девісом

Останні новини