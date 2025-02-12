Будемо показувати український стиль: Берінчик – про бій з Кейшоном

Український чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-0, 9 КО) заявив, що знову здивує всіх у поєдинку проти американця Кейшона Девіса (12-0, 8 КО).

Цитує боксера FightNews.

"Я почуваюся чудово і готовий до бою. Моя підготовка була хорошою. Я тренувався більше місяця, спаринги були хороші, я готовий", – розповів боксер.

Берінчик розуміє, з яким стилем боксу він зіткнеться, коли намагатиметься провести перший успішний захист свого титулу WBO.

"Кейшон занадто багато бігає. Він буде бігти, а я йтиму вперед. Усі говорять про Кейшона, і ми збираємося знову всіх здивувати. Будемо показувати український стиль. Я чемпіон, ось про що ми говоримо", – сказав Берінчик.

Нагадаємо, що поєдинок за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку (США).

Зазначимо, 36-річний Денис Берінчик завоював вакантний титул 18 травня минулого року, перемігши за очками чемпіона світу в трьох категоріях мексиканця Емануеля Наваррете. Відтоді у ринг не виходив.

Нещодавно Девіс зробив кілька компліментів на адресу українського чемпіона. Американець відзначив, що він ще ніколи не зустрічався зі стилем боксу, який має Берінчик.