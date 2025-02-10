Берінчик назвав сильні сторони Девіса

Український чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-0, 9 КО) вважає, що зможе перемогти американця Кейшона Девіса (12-0, 8 KO) завдяки своєму боксерському IQ.

Про це розповів боксер у коментарі Top Rank Boxing.

"Я Девіса чекав, викликав на бій і ми це зробили. Прикольно, що ми обидва є срібними призерами Олімпійських Ігор. Боксери з великої олімпійської літери зустрінуться на професійному ринзі, це додає мотивації.

Сильні сторони Девіса? Це його захист і, мабуть, стійка. Але ми готуємося набагато краще. У нас є боксерське IQ і дуже сильні ноги, на яких ми будемо працювати більше, ніж на руках. Було важко завоювати титул, але ще важче захистити його", – розповів Берінчик.