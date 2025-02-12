Хочу побачити в його очах наскільки він наляканий: Берінчик – про Девіса

Український чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-0, 9 КО) заявив, що американець Кейшон Девіс (12-0, 8 КО) веде себе без поваги до нього.

Його слова цитує Top Rank Boxing.

"Занадто високомірний. Занадто багато балаканини. Я відповім на всі його "закидони" 14 лютого у рингу Madison Square Garden. Хочу побачити у його очах, наскільки він наляканий", – сказав Берінчик.

Нагадаємо, що поєдинок за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку (США).

Зазначимо, 36-річний Денис Берінчик завоював вакантний титул 18 травня минулого року, перемігши за очками чемпіона світу в трьох категоріях мексиканця Емануеля Наваррете. Відтоді у ринг не виходив.

Нещодавно Девіс зробив кілька компліментів на адресу українського чемпіона. Американець відзначив, що він ще ніколи не зустрічався зі стилем боксу, який має Берінчик.