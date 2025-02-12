Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Хочу побачити в його очах наскільки він наляканий: Берінчик – про Девіса

Руслан Травкін — 12 лютого 2025, 11:14
Хочу побачити в його очах наскільки він наляканий: Берінчик – про Девіса
Денис Берінчик
Instagram

Український чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-0, 9 КО) заявив, що американець Кейшон Девіс (12-0, 8 КО) веде себе без поваги до нього.

Його слова цитує Top Rank Boxing.

"Занадто високомірний. Занадто багато балаканини. Я відповім на всі його "закидони" 14 лютого у рингу Madison Square Garden. Хочу побачити у його очах, наскільки він наляканий", – сказав Берінчик.

Нагадаємо, що поєдинок за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку (США).

Зазначимо, 36-річний Денис Берінчик завоював вакантний титул 18 травня минулого року, перемігши за очками чемпіона світу в трьох категоріях мексиканця Емануеля Наваррете. Відтоді у ринг не виходив.

Нещодавно Девіс зробив кілька компліментів на адресу українського чемпіона. Американець відзначив, що він ще ніколи не зустрічався зі стилем боксу, який має Берінчик.

Бокс Денис Берінчик Кейшон Девіс Денис Берінчик - Кейшон Девіс

Бокс

Колишній чемпіон світу: Усик – неймовірний боєць
Берінчик назвав бажаного суперника в разі перемоги над Девісом
Колишній чемпіон світу назвав суперника, заради якого Ф'юрі повернеться на ринг
Бетмен проти Джокера: дружина Усика показала кастомні рукавиці на честь бою з Ф'юрі
Бронзовий призер Олімпіади дав прогноз на бій Дюбуа – Паркер

Останні новини