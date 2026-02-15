Ставлю будь-які гроші на його перемогу: Бенн – про бій Гарсії та Барріоса
Британець Конор Бенн (23-1, 14 KO) впевнений, що чемпіон WBC Маріо Барріос (29-2-2, 18 КО) переможе Раяна Гарсію (24-2, 20 КО).
Про це боксер розповів у коментарі DAZN.
"Ви всі думаєте, що я жартую. Я готовий поставити будь-які гроші на те, що Барріос зупине Гарсію. Будь-які.
Я не жартую. Барріос переможе Гарсію. Гарсія знову все профукає, тож мені треба відігратися на ньому.
Будь-які гроші на перемогу Барріоса. Я впевнений на сто відсотків. Приймаю ставки", – сказав Бенн.
Поєдинок між боксерами відбудеться 21 лютого у Лас-Вегасі. Пряма трансляція бою буде доступна на DAZN.
Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку, який відбувся в липні, Маріо Барріос розписав мирову з легендарним філіппінцем Менні Пакʼяо.
Що ж стосується Гарсії, то він у травні 2025 року програв Роландо Ромеро одноголосним рішенням суддів. Це був його перший та поки єдиний бій в напівсередній вазі.