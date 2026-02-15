Ставлю будь-які гроші на його перемогу: Бенн – про бій Гарсії та Барріоса

Британець Конор Бенн (23-1, 14 KO) впевнений, що чемпіон WBC Маріо Барріос (29-2-2, 18 КО) переможе Раяна Гарсію (24-2, 20 КО).

Про це боксер розповів у коментарі DAZN.

"Ви всі думаєте, що я жартую. Я готовий поставити будь-які гроші на те, що Барріос зупине Гарсію. Будь-які.

Я не жартую. Барріос переможе Гарсію. Гарсія знову все профукає, тож мені треба відігратися на ньому.

Будь-які гроші на перемогу Барріоса. Я впевнений на сто відсотків. Приймаю ставки", – сказав Бенн.