Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Ставлю будь-які гроші на його перемогу: Бенн – про бій Гарсії та Барріоса

Олександр Булава — 15 лютого 2026, 14:26
Ставлю будь-які гроші на його перемогу: Бенн – про бій Гарсії та Барріоса
Конор Бенн
Getty Images

Британець Конор Бенн (23-1, 14 KO) впевнений, що чемпіон WBC Маріо Барріос (29-2-2, 18 КО) переможе Раяна Гарсію (24-2, 20 КО).

Про це боксер розповів у коментарі DAZN.

"Ви всі думаєте, що я жартую. Я готовий поставити будь-які гроші на те, що Барріос зупине Гарсію. Будь-які.

Я не жартую. Барріос переможе Гарсію. Гарсія знову все профукає, тож мені треба відігратися на ньому.

Будь-які гроші на перемогу Барріоса. Я впевнений на сто відсотків. Приймаю ставки", – сказав Бенн.

Поєдинок між боксерами відбудеться 21 лютого у Лас-Вегасі. Пряма трансляція бою буде доступна на DAZN.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку, який відбувся в липні, Маріо Барріос розписав мирову з легендарним філіппінцем Менні Пакʼяо.

Що ж стосується Гарсії, то він у травні 2025 року програв Роландо Ромеро одноголосним рішенням суддів. Це був його перший та поки єдиний бій в напівсередній вазі.

Раян Гарсія Маріо Барріос Конор Бенн

Конор Бенн

Бенн назвав бажаного суперника у 2026 році
Бенн натякнув на бій з Гарсією
Гірн: Туркі хоче бачити бій Бенна з Гарсією
Бенн назвав умову бою з Шакуром
Бенн обговорив потенційний бій з Шакуром

Останні новини