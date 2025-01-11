Кривдник Гвоздика назвав фаворита реваншу Бівол – Бетербієв

Чемпіон світу в напівважкій вазі (до 79,38 кг) Давід Бенавідес (29-0, 24 КО) вважає, що Дмітрій Бівол зможе взяти перемогу над Артуром Бетербієвим у реванші, оскільки він, на його думку, був кращим і в першому бою.

Про це Бенавідес сказав для Figth Hub TV.

"Мені здалося, що Дмітрій переміг. Так, це був конкурентний бій. І перемогу могли віддати у будь-який бік. Але мені здалося, що Бівол все ж таки взяв більше раундів. Що він контролював більшу частину раундів. Що він найкраще комбінував. Думаю, що він переможе у реванші. Вони обидва першокласні бійці. Подивимося, чи вдасться їм зробити поправки. Не знаю, чи буде реванш нагадувати перший бій. Але якщо буде, то відчуваю, що цього разу перемогу віддадуть Біволу", – сказав Бенавідес.

Нагадаємо, їхній перший поєдинок відбувся 12 жовтня та завершився роздільним рішенням суддів на користь Бетербієва. Реванш пройде 22 лютого.

Зазначимо, що Бенавідес свій наступний поєдинок проведе 1 лютого. Його суперником буде кубинець Девід Морель (11-0, 9 КО).