Це занадто: Белью засудив вчинок Юбенка на битві поглядів з Бенном

Колишній чемпіон світу Тоні Белью засудив вчинок чемпіона IBO у середній вазі Кріса Юбенка-молодшого (34-3, 25 КО), який під час дуелі поглядів вдарив яйцем по обличчю Конора Бенна (23-0, 14 KO).

Цитує Белью Seconds Out.

"Це занадто, якщо шкаралупа потрапить в око, ти можеш вилетіти з бою... Я колись отримав дві подряпини на очних яблуках, і око ніколи не заживає повністю. Якщо шматочок яєчної шкаралупи потрапляє в око, це неприємна подряпина на оці.

Це дуже розсердить Конора. Тепер вони не зможуть підійти так близько один до одного, поки не вийдуть на ринг. Йому знадобляться години, може, навіть дні, щоб позбутися цього відчуття. Він буде дуже злий", – розповів Белью.