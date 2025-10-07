Ексчемпіон світу назвав єдиного боксера, який може перемогти Усика

Колишній чемпіон світу Тоні Белью вважає британця Мозеса Ітауму єдиним боксером, який здатний перемогти абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика.

Про це боксер розповів у коментарі Froch On Fighting.

"Сподіваюся, Усик піде з високо піднятою головою. Не хотілося б, щоб час переміг цього хлопця. Усі сміялися наді мною, коли я говорив, що він переможе Ф’юрі не один, а два рази. Він абсолютно на іншому рівні", – сказав він.

Водночас Белью вважає, що Ітаума зможе створити проблеми українцю.

"Єдиний суперник, який може створити йому проблеми, але чітко, зрозуміло, що не зараз, — це Мозес Ітаума. Він єдиний боєць, у якого я вірю. Але зараз не можна ставити його з Усиком. Він поки що не проходив понад шість раундів", — сказав Белью.

Нагадаємо, нещодавно Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

Раніше президент WBO Густаво Олів’єрі повідомив, що у 2025 році чемпіонських боїв у хевівейті більше не буде.