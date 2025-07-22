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Абсолютно безглуздо: Белью висловився про потенційний бій Усика та Ітауми

Андрій Мошкун — 22 липня 2025, 16:25
Абсолютно безглуздо: Белью висловився про потенційний бій Усика та Ітауми
Тоні Белью (праворуч)
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Колишній суперник Олександра Усика Тоні Белью вважає, що українець легко переможе Мозеса Ітауму, якщо такий поєдинок відбудеться.

Про це ексчемпіон світу розповів у коментарі TalkSPORT.

"Зараз абсолютно безглуздо кидати Мозеса Ітауму в ринг з Олександром Усиком. Це божевілля найвищого рівня. Мозес взагалі протримався більше 6-7 раундів? Для чого ви хочете його туди кинути (поєдинок з Усиком – ред.)? Бокс – не пробачає помилок, і в ньому потрібно заслужити свої досягнення", – заявив Белью.

Також Тоні додав, що вірить у перспективи Ітауми, але наразі молодому боксеру потрібно більше досвіду.

Раніше Белью прокоментував перемогу Усика над Дюбуа.

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