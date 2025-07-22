Абсолютно безглуздо: Белью висловився про потенційний бій Усика та Ітауми
Тоні Белью (праворуч)
Колишній суперник Олександра Усика Тоні Белью вважає, що українець легко переможе Мозеса Ітауму, якщо такий поєдинок відбудеться.
Про це ексчемпіон світу розповів у коментарі TalkSPORT.
"Зараз абсолютно безглуздо кидати Мозеса Ітауму в ринг з Олександром Усиком. Це божевілля найвищого рівня. Мозес взагалі протримався більше 6-7 раундів? Для чого ви хочете його туди кинути (поєдинок з Усиком – ред.)? Бокс – не пробачає помилок, і в ньому потрібно заслужити свої досягнення", – заявив Белью.
Також Тоні додав, що вірить у перспективи Ітауми, але наразі молодому боксеру потрібно більше досвіду.
Раніше Белью прокоментував перемогу Усика над Дюбуа.