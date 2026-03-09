Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Усик – найкращий закордонний боксер року за версією BBBofC

Софія Кулай — 9 березня 2026, 11:18
Усик – найкращий закордонний боксер року за версією BBBofC

Колишній абсолютний чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик (24-0, 15 КО) став найкращим за версією Британської ради з контролю боксу (BBBofC).

Про це повідомляє Boxing Scene.

Непереможеного українця відзначили на церемонії нагородження у Лондоні. Усик звернувся до організації зі словами подяки.

"Дякую Британській раді з контролю боксу за цю нагороду. Це дуже особливо для мене. Сподіваюся незабаром знову побачитися з вами у Великій Британії. Ще раз дякую", — сказав Усик у у відеозверненні.

Нагадаємо, що у липні 2025-го Олександр вдруге достроково переміг британця Даніеля Дюбуа. Після чого українець відмовився від поясу WBO, втратив титул абсолюта та висловив бажання побитись із Деонтеєм Вайлдером.

Однак наступний двобій Усика буде проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, який запланований на 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет). Світова боксерська рада (WBС) санкціонувала цю битву.

Читайте також :
Ексклюзив Радченко – про наступний бій Усика: Головне, щоб Верховен не вирішив зробити останнє шоу у професійній кар'єрі та не вдарив ногою
Олександр Усик

Олександр Усик

Усі повинні піднімати це питання: британський супертяж закликав позбавити Усика чемпіонського пояса
Британський тренер відреагував на наступний бій Усика, згадавши Мухаммеда Алі
Може дуже сильно бити: чемпіон UFC вірить в апсет у поєдинку Усик – Верховен
Це паршиво для боксу: ексчемпіон світу – про бій Усика з Верховеном
Тренер обрав наступного суперника для Усика

Останні новини