Усик – найкращий закордонний боксер року за версією BBBofC

Колишній абсолютний чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик (24-0, 15 КО) став найкращим за версією Британської ради з контролю боксу (BBBofC).

Про це повідомляє Boxing Scene.

Непереможеного українця відзначили на церемонії нагородження у Лондоні. Усик звернувся до організації зі словами подяки.

"Дякую Британській раді з контролю боксу за цю нагороду. Це дуже особливо для мене. Сподіваюся незабаром знову побачитися з вами у Великій Британії. Ще раз дякую", — сказав Усик у у відеозверненні.

Нагадаємо, що у липні 2025-го Олександр вдруге достроково переміг британця Даніеля Дюбуа. Після чого українець відмовився від поясу WBO, втратив титул абсолюта та висловив бажання побитись із Деонтеєм Вайлдером.

Однак наступний двобій Усика буде проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, який запланований на 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет). Світова боксерська рада (WBС) санкціонувала цю битву.