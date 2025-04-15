Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Батько Енніса розкритикував сина за дії на рингу під час поєдинку зі Станіонісом

Руслан Травкін — 15 квітня 2025, 09:04
Батько Енніса розкритикував сина за дії на рингу під час поєдинку зі Станіонісом
Дерек Енніс
Скриншот

Дерек Енніс, батько Джарона Енніса (34-0, 30 КО), розкритикував свого сина за те, що в деяких раундах бою з Еймантасом Станіонісом (15-1, 9 КО) той грав на публіку.

Про це він сказав у коментарі для The Ring.

"Я йому сказав, що якщо почнеш танцювати на рингу, не забудь потім підняти руки для блоку.

Кілька разів Станіоніс його "зловив". Джарон відкинувся назад, але удари були не на повну силу, але все ж трохи боляче. Тим не менш, "чобіток" виступив чудово.

Станіоніс – сильний боєць. Він допоміг моєму сину ще більше розкрити потенціал", – сказав батько американського боксера.

Нагадаємо, 13 квітня Енніс впевнено здолав литовця. Команда Станіоніса вирішила зупинити бій після шостого раунду. 

Бокс Джарон Енніс Еймантас Станіоніс

Джарон Енніс

Гірн назвав боксерів, які можуть влаштувати найкращий бій у світі
Повна домінація американця: статистика ударів бою Енніс – Станіоніс
Яскрава перемога: перформанс Енніса змусив Станіоніса капітулювати після 6 раунду
Чухаджян назвав переможця бою Енніс – Станіоніс
Енніс та Станіоніс пройшли процедуру зважування напередодні бою

Останні новини