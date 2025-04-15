Батько Енніса розкритикував сина за дії на рингу під час поєдинку зі Станіонісом

Дерек Енніс, батько Джарона Енніса (34-0, 30 КО), розкритикував свого сина за те, що в деяких раундах бою з Еймантасом Станіонісом (15-1, 9 КО) той грав на публіку.

Про це він сказав у коментарі для The Ring.

"Я йому сказав, що якщо почнеш танцювати на рингу, не забудь потім підняти руки для блоку. Кілька разів Станіоніс його "зловив". Джарон відкинувся назад, але удари були не на повну силу, але все ж трохи боляче. Тим не менш, "чобіток" виступив чудово. Станіоніс – сильний боєць. Він допоміг моєму сину ще більше розкрити потенціал", – сказав батько американського боксера.

Нагадаємо, 13 квітня Енніс впевнено здолав литовця. Команда Станіоніса вирішила зупинити бій після шостого раунду.