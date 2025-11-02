Українська правда
Барріос проведе бій проти Гарсії за титул WBC – The Ring

Володимир Варуха — 2 листопада 2025, 20:57
Барріос проведе бій проти Гарсії за титул WBC – The Ring
Чемпіон світу у напівсередній вазі за версією WBC Маріо Барріос (29-2-2, 18 KO) може провести поєдинок проти свого співвітчизника Раяна Гарсії (24-2, 20 KO).

Про це повідомляє видання The Ring.

За інформацією джерела, бій може відбутися на початку 2026 року. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC у напівсередній вазі.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку, який відбувся в липні, Маріо Барріос завершив бій унічию з легендарним філіппінцем Менні Пакʼяо.

Раніше повідомлялося, що Раян Гарсія може кинути виклик 46-річному Пакʼяо.

