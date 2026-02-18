Барріос: Гарсія швидкий та небезпечний, але я знаю як ламати суперників

Чемпіон WBC у напівсередній вазі Маріо Барріос (29-2-2, 18 КО) заявив, що має все необхідне, аби здобути перемогу в поєдинку проти Раяна Гарсії (24-2, 20 КО).

Його слова передає BoxingScene.

Маріо віддав належне Раяну, виділивши його потенціал.

"Віддаю Раяну належне – він швидкий, небезпечний і голодний до перемог. Але я вже проходив важкі дистанції й знаю, як зберігати холодну голову та ламати суперників по ходу бою. Цей бій про те, щоб довести – я не просто чемпіон, я один із найкращих у напівсередній вазі. У Гарсії є ударна міць, але я бачив у ринзі все. Я готовий пройти крізь вогонь, щоб зберегти те, що належить мені", – сказав він.

Барріос вніс суттєві зміни до своєї команди після бою з Менні Пак'яо. Його більше не тренує Боб Сантос, а натомість він запросив Джо Гуссена.

"Робота з Джо вивела мене на зовсім інший рівень. Його досвід, бачення рингу – це величезна перевага. На кожному тренуванні він підштовхує мене вдосконалювати свої сильні сторони й виправляти кожну дрібну помилку. У цьому таборі я виріс як боєць і готовий влаштувати Раяну Гарсії війну", – розповів Барріос.

Поєдинок між боксерами відбудеться 21 лютого у Лас-Вегасі. Пряма трансляція бою буде доступна на DAZN.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку, який відбувся в липні, Маріо Барріос розписав мирову з легендарним філіппінцем Менні Пакʼяо.

Що ж стосується Гарсії, то він у травні 2025 року програв Роландо Ромеро одноголосним рішенням суддів. Це був його перший та поки єдиний бій в напівсередній вазі.