Баколе анонсував поєдинок із Джошуа
Відомий конголезький боксер хевівейту Мартін Баколе (21-1, 16 КО) заявив, що влітку проведе бій проти ексчемпіона світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).
Цитує боксера talkSPORT.
"Я думаю, що Джошуа повернеться, так. Думаю, що це станеться. В Африці на нього чекає великий бій.
Поза рингом я продовжую наполегливо працювати, тому що мій бій проти нього в Африці — це великий бій. Я думаю, що це станеться в Конго… Нам потрібно битися на одному стадіоні, і я думаю, що це буде в Конго.
Я думаю, що це станеться влітку, тому що вони хочуть, щоб ми билися в Африці. Це близько, і я отримаю це", – сказав Баколе.
Мартін наступний поєдинок проведе проти нігерійця Ефе Аджагби (20-1, 14 KO). Бій відбудеться на вечорі боксу в Нью-Йорку, який очолять поєдинки Раяна Гарсії та Девіна Хейні.
Зазначимо, що конголезець вдруге змінив суперника, раніше з переговорів вийшли Агіт Кабаєл та Чжан Чжилей.
Нагадаємо, Мартін у серпні нокаутував раніше непереможного американця Джареда Андерсона.