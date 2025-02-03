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Баколе анонсував поєдинок із Джошуа

Олександр Булава — 3 лютого 2025, 15:22
Баколе анонсував поєдинок із Джошуа
Ентоні Джошуа та Мартін Баколе
Getty Images

Відомий конголезький боксер хевівейту Мартін Баколе (21-1, 16 КО) заявив, що влітку проведе бій проти ексчемпіона світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).

Цитує боксера talkSPORT.

"Я думаю, що Джошуа повернеться, так. Думаю, що це станеться. В Африці на нього чекає великий бій.

Поза рингом я продовжую наполегливо працювати, тому що мій бій проти нього в Африці — це великий бій. Я думаю, що це станеться в Конго… Нам потрібно битися на одному стадіоні, і я думаю, що це буде в Конго.

Я думаю, що це станеться влітку, тому що вони хочуть, щоб ми билися в Африці. Це близько, і я отримаю це", – сказав Баколе.

Мартін наступний поєдинок проведе проти нігерійця Ефе Аджагби (20-1, 14 KO). Бій відбудеться на вечорі боксу в Нью-Йорку, який очолять поєдинки Раяна Гарсії та Девіна Хейні.

Зазначимо, що конголезець вдруге змінив суперника, раніше з переговорів вийшли Агіт Кабаєл та Чжан Чжилей.

Нагадаємо, Мартін у серпні нокаутував раніше непереможного американця Джареда Андерсона.

Ентоні Джошуа Мартін Баколе

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