Баколе анонсував поєдинок із Джошуа

Відомий конголезький боксер хевівейту Мартін Баколе (21-1, 16 КО) заявив, що влітку проведе бій проти ексчемпіона світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).

Цитує боксера talkSPORT.

"Я думаю, що Джошуа повернеться, так. Думаю, що це станеться. В Африці на нього чекає великий бій.

Поза рингом я продовжую наполегливо працювати, тому що мій бій проти нього в Африці — це великий бій. Я думаю, що це станеться в Конго… Нам потрібно битися на одному стадіоні, і я думаю, що це буде в Конго.

Я думаю, що це станеться влітку, тому що вони хочуть, щоб ми билися в Африці. Це близько, і я отримаю це", – сказав Баколе.