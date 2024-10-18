Муртазалієв – Цзю: чи повернеться австралієць у вищу лігу

19 жовтня в Орландо на курорті Caribe Royale Resort в штаті Флорида відбудеться чемпіонський бій за версією IBF у ваговій категорії до 69,853 кг. Вперше титул захищає чеченський боєць Бахрам Муртазалієв. Претендент – австралієць Тім Цзю, який поступився в кінці березня американцю Себастьяну Фундорі.

Організатором поєдинку виступила промоутерська компанія TGB Promotions під керівництвом Тома Брауна. Муртазалієва представляє співорганізатор Main Events в особі Кеті Дуви. З австралійського боку поєдинок просувається NoLimit Boxing під управлінням Джорджа Роуза. Головний транслятор шоу – Prime Video від Amazon.com.

Бахрам Муртазалієв та Тім Цзю

Російський боксер на 2 роки старший за австралійця (31 проти 29), а також вищий майже на 10 см. Зріст Муртазалієва складає 1,83 м, а Цзю 1,74 м, попри це довжина рук у боксерів однакова. Обидва бійці використовують ортодоксальну стійку.

Рекорд Муртазалієва та Цзю також доволі схожий, росіянин має 22 перемоги, 0 поразок та 16 нокаутів за свою професійну кар'єру. Тім Цзю – 24 виграних поєдинки, 1 поразка та 17 дострокових перемог.

Що може показати чемпіон

Враховуючи, що декілька днів тому, абсолютним чемпіоном став інший чеченець, Артур Бетербієв, паралелі напрошуються самі по собі. Зрозуміло, що звітний поєдинок далекий від бою за абсолют, але й Муртазалієв далеко не Бетербієв. Хоча схожість в стилістиці помітна.

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Бахрам міцно стоїть на ногах і завдає важких ударів протягом всього бою. По суті, він намагається забити супротивника, покладаючись на атакувальну міць більше, ніж на захист. Теж є схожість з Бетербієвим, однак Муртазалієв не вміє так відрізати опонентів і заганяти до канатів, безперервно нависати й тиснути.

Пояс IBF чеченець завоював в німецькому Фалькензе, перемігши ветерана Джека Кулкая, якому тоді вже було 38 з половиною років. Німець еквадорського походження побував в нокдауні вже в першій трихвилинці, хоча місцевий суддя рахунок і не відкрив. Надалі Кулкай ввімкнув ноги та непогано рухався у середині поєдинку. Йому просто не вистачило функціоналки до кінця бою. Бахрам відчув, що суперник призупиняється і жорстко відпрацював десятий і одинадцятий раунди, зрештою досягнувши технічного нокауту.

У цьому головна небезпека, що йде від Муртазалієва. Його супротивник не має робити двох помилок – перетворитися на нерухому мішень та показати, що відчув шкоду від ударів чеченця. Останній одразу йде на добивання, покладаючись не стільки на техніку і влучність, скільки на натиск та потужність.

Але відмітимо два суттєвих недоліки Бахрама перед майбутнім поєдинком. В технічному плані він є "відкритою книгою" для супротивників, особливо для такого майстра, як Тім. Муртазалієв реально нічим не дивує. Наперед зрозуміло, що він буде робити. Але ж те саме можна було сказати і про Бетербієва.

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Другий недолік – відсутність гідної опозиції протягом професійної кар'єри. Так, Бахрам – непереможний чемпіон, але Кулкай був першим іменитим суперником, з яким чеченець зустрівся у профі-ринзі. Та й то, німця лише з натяжкою можна назвати зіркою європейського масштабу. Чеченець не вважається цікавим бійцем, через що з ним важко організувати зустріч з реальним PPV-потенціалом.

Тим важливіший для нього поєдинок проти Тіма Цзю. Перемога суттєво поліпшить шанси на подальше медійне просування. Поразка ж, скоріш за все, поверне до бійок з середняками першого середнього дивізіону.

До чого прагне претендент

Тім Цзю повна протилежність опонента в плані медійної популярності. Він дійсно спортивна зірка і улюбленець вболівальників в Австралії. Окрім того, потужний іміджевий заряд спортсмен отримав разом зі своїм прізвищем. До речі, майбутній бій обіцяє бути цікавим і через те, що в куті Тіма буде працювати його батько, знаменитий Костя Цзю.

Мета австралійського атлета зрозуміла, і він відкрито заявляє про неї у своїх інтерв'ю, – повернутися в топ лігу з титулом, щоб знову стати цікавим провідним боксерам і битися з найкращими. Здається, у Тіма є все для перемоги – краща швидкість в руках і ногах, перевага в різних компонентах боксерської техніки і тактики, якісніша опозиція в попередніх боях, тобто, потужніший досвід.

З іншого боку, чому б не згадати нокдаун від Гоша в першому раунді. А Бахрам дуже полюбляє викидати такі зустрічні праві по супротивнику, який іде вперед з ударами. Так Муртазалієв зрубив не одного необачного агресора. Однак всі вони були надзвичайно далекими за боксерською якістю від Цзю. І все ж таки не забуваємо про ймовірність отримати назустріч в одній з атак австралійця.

Для Тіма важливо підійти до цього бою в пристойній функціональній готовності. Супротивник буде ставити на власну потужність, антропометрію, агресію. Цзю ні в якому разі не можна зупинятися перед чеченцем. Останньому складно ловити рукавичками мішені, що рухаються, але по статичним цілям б'є потужно. Скільки б раундів не відбулося, австралієць має бути готовим на ногах.

Зауважимо, що Тіму доведеться битися проти атлетичного опонента, який ще й на дев'ять сантиметрів вищий на зріст. Але згадаємо попередній досвід Цзю, коли він змушений був вийти проти майже двометрового Фундори, який до того ж ще й шульга. До речі, хоча попередній бій австралієць і програв, він все ж таки заробив декілька балів в плані поваги публіки. Тім не відмовився від неочікуваного поєдинку проти бійця з такими незвичними антропометричними показниками, до чого зовсім не готувався. І ще невідомо, як все закінчилося б, якби не січка.

Отже, претендент розглядає поєдинок як шанс повернення до топової ліги, до боїв за великі гонорари. Головне, щоб ставлення до супротивника як до прохідного варіанту не завадило в підготовці. Треба зробити все можливе, щоб Муртазалієв не став для Тіма тим, ким став колись Вінс Філліпс для Кості.

Чого очікувати від поєдинку

Щодо очікувань від бою, знову ж випливають асоціації з минулим вікендом. Тоді Бетербієв з Біволом, на жаль, повністю виправдали сподівання. Кожен відпрацював так, як від них очікували. З одного боку, боксери довели власну майстерність, з іншого – не сталося ніяких несподіванок. Прихильники кожного з бійців залишилися переконаними, що переміг саме їх улюбленець. Головні новини були навколо суддівських рішень, а не яскравих моментів в ринзі. Більше посилань було на статистику ударів, ніж на якісь конкретні вдалі атаки, що призвели до потрясіння опонента.

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Бій Муртазалієва із Цзю в цьому плані може бути цікавішим. Австралієць не такий майстерний, як Бівол, у захисті, натомість обов'язково буде жорсткіше діяти в атаці. Він більш універсальний боєць і обов'язково прагнутиме підтискати супротивника, доводити власну силу, показувати чемпіонський характер. Це йому просто необхідно, якщо він планує дати новий поштовх подальшій чемпіонській кар'єрі.

Шоу в Ер-Ріяді просувалося як великий бій за абсолют, але було позбавлено будь-якої боксерської драматургії в самому ринзі. За статусом поєдинок в Орландо куди скромніший. Але саме в ньому більше ймовірності побачити цікаві сценарні повороти і несподіванки. Щодо самого результату, то вважаю, що поєдинок не триватиме всі 12 раундів. Поставив би на дострокове завершення у 9-10 трихвилинках.