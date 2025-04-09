Настане момент: Канело – про завершення кар'єри

Чемпіон WBC, WBA та WBO Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 KO) заявив, що може завершити кар'єру після завершення свого контракту з Riyadh Season, який розрахований на чотири поєдинки.

Цитує мексиканського боксера Boxing News 24/7.

"Я бився з усіма; я бився з найкращими. Я виграв багато титулів у різних вагових категоріях. Я був королем не залежно від вагових категорій, бійцем року – всім.

Якщо ми говоримо про гроші, їх ніколи не буває достатньо. Але справа не тільки в грошах. Це в тому, щоб насолоджуватися всім. Я все ще насолоджуюся боксом. Ось чому я тут. Я збираюся робити свою справу, а потім, [у віці] 37, 38, настане момент піти на пенсію", – розповів Канело.