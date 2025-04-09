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Чемпіон Бокс

Настане момент: Канело – про завершення кар'єри

Олександр Булава — 9 квітня 2025, 21:25
Настане момент: Канело – про завершення кар'єри
Сауль Канело Альварес
Getty Images

Чемпіон WBC, WBA та WBO Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 KO) заявив, що може завершити кар'єру після завершення свого контракту з Riyadh Season, який розрахований на чотири поєдинки.

Цитує мексиканського боксера Boxing News 24/7.

"Я бився з усіма; я бився з найкращими. Я виграв багато титулів у різних вагових категоріях. Я був королем не залежно від вагових категорій, бійцем року – всім.

Якщо ми говоримо про гроші, їх ніколи не буває достатньо. Але справа не тільки в грошах. Це в тому, щоб насолоджуватися всім. Я все ще насолоджуюся боксом. Ось чому я тут. Я збираюся робити свою справу, а потім, [у віці] 37, 38, настане момент піти на пенсію", – розповів Канело.

Наступний бій Альварес проведе 3 травня проти володаря поясу IBF Вільяма Скулла (23-0, 9 KO), а у вересні у нього запланований поєдинок проти Теренса Кроуфорда.

Сауль Канело Альварес

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