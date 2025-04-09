Розіцкі через травму знявся з бою проти Баду Джека
Jake Donovan
Обов’язковий претендент на титул чемпіона WBC у першій важкій вазі Раян Розіцкі (20-1-1, 19 КО) знявся з бою проти володаря чемпіонського поясу Баду Джека (28-3-3, 17 КО).
Цитує боксера Boxing Scene.
Поєдинок мав відбутися 3 травня в андеркарді бою між Саулем Альваресом і Вільямом Скаллом.
"Це те, що є. Лікарі назвали це нещасним випадком – мій біцепс порвався, і тепер я вибув на декілька місяців", – розповів Розіцкі.
Наразі організатори вечора боксу в Ер-Ріяді шукають нового опонента для Баду Джека. Одним із варіантів для шведа називають ексчемпіона WBC Ноеля Мікаеляна (27-2, 12 КО).
Напередодні Канело розповів про можливе завершення кар'єри після завершення контракту з Riyadh Season.