Розіцкі через травму знявся з бою проти Баду Джека

Обов’язковий претендент на титул чемпіона WBC у першій важкій вазі Раян Розіцкі (20-1-1, 19 КО) знявся з бою проти володаря чемпіонського поясу Баду Джека (28-3-3, 17 КО).

Цитує боксера Boxing Scene.

Поєдинок мав відбутися 3 травня в андеркарді бою між Саулем Альваресом і Вільямом Скаллом.

"Це те, що є. Лікарі назвали це нещасним випадком – мій біцепс порвався, і тепер я вибув на декілька місяців", – розповів Розіцкі.

Наразі організатори вечора боксу в Ер-Ріяді шукають нового опонента для Баду Джека. Одним із варіантів для шведа називають ексчемпіона WBC Ноеля Мікаеляна (27-2, 12 КО).

Напередодні Канело розповів про можливе завершення кар'єри після завершення контракту з Riyadh Season.