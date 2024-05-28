Абдураімов здобув другу перемогу на кваліфікаційному турнірі на Олімпіаду-2024

Український боксер Айдер Абдураімов здобув другу перемогу на кваліфікаційному турнірі до Олімпійських ігор в Парижі, який триває у Бангкоку (Таїланд).

У другому поєдинку українець одноголосним рішенням суддів переміг Мвенго Мвале із Замбії.

Нагадаємо, на старті турніру Абдураімов здолав срібного призера Олімпіади в Ріо-2016.

Напередодні Юрій Захарєєв одноголосним рішенням суддів переміг Александра Трофімчука з Литви, а Ярослав Харциз у поєдинку з чотирма нокдаунами здолав Якобі Обайдуллу з Афганістану.

Змагання триватимуть до 2 червня.