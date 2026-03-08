Це паршиво для боксу: ексчемпіон світу – про бій Усика з Верховеном

Карл Фроч висловився про наступний бій Олександра Усика, в якому той битиметься з кікбоксером Ріко Верховеном.

Своєю думкою він поділився на власному ютуб-каналі.

Британець вважає, що це неправильний поєдинок для боксу, адже нідерландець не заслужив на шанс стати чемпіоном світу. Проте він заявив, що українець наприкінці кар'єри має право на такі бої.

"Це добровільний захист проти людини, про яку ніхто ніколи не чув, і вона кікбоксер. Я не впевнений, як кікбоксери показують себе на боксерському рингу, але не думаю, що в минулому багато хто з них вийшли туди та досягли великого успіху. Можу сказати лише, що Олександр Усик заслуговує провести легкий бій, і він його отримав, тож він молодець. Агіт Кабаєл буде трохи злий, тому що він обов'язковий претендент на титул WBC і справжній претендент на титул. Він роками чекає своєї черги, але йому доведеться почекати ще довше. Це дійсно паршиво для боксу – зводити Усика з кікбоксером, про якого ніхто не чув", – сказав Фроч.

Нагадаємо, що на кону протистояння Усик – Верховен стоятиме титул WBC. Вони проведуть поєдинок 23 травня в єгипетській Гізі.

Для нідерландця це буде лише другий боксерський бій у кар'єрі. Він у 2014 році здолав угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді.

Раніше про цю битву також висловився Пол Маліньяджі. Американець розкритикував Усика за вибір суперника.