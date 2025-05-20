Хегай зробив прогноз на бій Канело – Кроуфорд

Український боксер напівлегкої вагової категорії Арнольд Хегай (21-2-1, 13 KO) поділився очікуваннями від мегафайту Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд.

В інтерв'ю для Vringe.com боксер заявив, що Теренс навряд чи буде "втікати" від мексиканця.

"Навіть якщо він і тікатиме. Тоді йому точно не виграти. Відбігає 12 раундів і всі скажуть: "Зрозуміло, вирішив просто заробити грошей". Вийде за грошима чи вигравати бій – це все одразу зрозуміють. Що треба зробити Теренсу, щоб обійти Усіка в рейтингу P4P? Якщо він "посадить" Канело… Ось тоді можна його ставити №1 у паунді", – заявив Хегай.

Об'єднувальний бій між Альваресом та Кроуфордом відбудеться 12 вересня у Лас-Вегасі, США.

Раніше повідомлялося, що Сауль може провести бій з блогером Джейком Полом. Проте Канело підписав довготривалу угоду з головою управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейхом, через що його бій з Полом скасувався.

Щодо Кроуфорда, то 37-річний боксер у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).