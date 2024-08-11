Нокаут року: Лео переміг Лопеса у поєдинку за титул IBF

Мексиканець Луїс Лопес (30-3, 17 KO) поступився американцю Анджело Лео (25-1, 12 КО) та втратив титул чемпіона IBF у напівлегкій вазі.

Чемпіон, який проводив четвертий захист поясу, активно розпочав бій, він затискав суперника біля кута та намагався вимотати його ударами по корпусу. Проте претендент вистояв та надалі перехопив ініціативу.

Розв'язка поєдинку сталася у 10-му раунді, коли американець лівим хуком нокаутував свого опонента та став новим чемпіоном світу IBF у напівлегкій вазі.

ROAD RAGE 😤



THE HOMETOWN KID PUT VENADO TO SLEEP. pic.twitter.com/kLpIYbQ201 — Top Rank Boxing (@trboxing) August 11, 2024