Захисник Жирони: Якби залежало від мене, я б сказав Довбику залишитись
Захисник Жирони Давід Лопес вважає, що український нападник Артем Довбик повинен залишитися в каталонському клубі.
Слова 34-річного іспанця цитує Mundo Deportivo.
"Це трохи дивна ситуація, тому що ми не знаємо, чим це закінчиться, але найголовніше, що він спокійний.
Якби це залежало від мене, я б сказав йому залишитися. Зараз він один з нас, але що б він не вирішив, це завжди буде його дім", — сказав Лопес.
Нагадаємо, за останньою інформацією Довбик прийняв пропозицію італійської Роми. Найближчим часом клуби розпочнуть переговори щодо ціни трансферу.
Напередодні агент Олексій Люндовський назвав причини зриву переходу гравця в Атлетико — вся справа у грошах.
У минулому сезоні Довбик зіграв 39 матчів за Жирону, у яких забив 24 голи та віддав 10 гольових передач. Артем став найкращим бомбардиром Ла Ліги сезону-2023/2024, за що отримав трофей Пічічі.