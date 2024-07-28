Захисник Жирони: Якби залежало від мене, я б сказав Довбику залишитись

Захисник Жирони Давід Лопес вважає, що український нападник Артем Довбик повинен залишитися в каталонському клубі.

Слова 34-річного іспанця цитує Mundo Deportivo.

"Це трохи дивна ситуація, тому що ми не знаємо, чим це закінчиться, але найголовніше, що він спокійний.

Якби це залежало від мене, я б сказав йому залишитися. Зараз він один з нас, але що б він не вирішив, це завжди буде його дім", — сказав Лопес.

Нагадаємо, за останньою інформацією Довбик прийняв пропозицію італійської Роми. Найближчим часом клуби розпочнуть переговори щодо ціни трансферу.

Напередодні агент Олексій Люндовський назвав причини зриву переходу гравця в Атлетико — вся справа у грошах.

У минулому сезоні Довбик зіграв 39 матчів за Жирону, у яких забив 24 голи та віддав 10 гольових передач. Артем став найкращим бомбардиром Ла Ліги сезону-2023/2024, за що отримав трофей Пічічі.