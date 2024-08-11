Хегай здобув дострокову перемогу на своєму першому шоу від Top Rank

Український боксер напівлегкої ваги (до 57,15 кг) Арнольд Хегай (21-1-1, 13 KO) здобув перемогу над колумбійцем Бельмаром Пресіадо (22-7-1, 15 КО).

Поєдинок завершився у восьмому раунді, коли Пресіадо відмовився продовжувати бій. Зазначимо, що Хегай володів перевагою протягом усього двобою.

Зазначимо, що шоу, що відбулося у ніч з 10 на 11 серпня в Альбукерке, стало для Арнольда першим після підписання контракту з промоутерською компанією Top Rank.

The Ukrainian contender shines 🇺🇦



Arnold Khegai takes our opening bout by corner stoppage. pic.twitter.com/5kil9TdfmX — Top Rank Boxing (@trboxing) August 10, 2024

Раніше український боксер заявляв, що компанія, яку очолює Боб Арум, обіцяла йому організувати бій за титул чемпіона світу.