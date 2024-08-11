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Хегай здобув дострокову перемогу на своєму першому шоу від Top Rank

Станіслав Лисак — 11 серпня, 08:55
Хегай здобув дострокову перемогу на своєму першому шоу від Top Rank

Український боксер напівлегкої ваги (до 57,15 кг) Арнольд Хегай (21-1-1, 13 KO) здобув перемогу над колумбійцем Бельмаром Пресіадо (22-7-1, 15 КО).

Поєдинок завершився у восьмому раунді, коли Пресіадо відмовився продовжувати бій. Зазначимо, що Хегай володів перевагою протягом усього двобою.

Зазначимо, що шоу, що відбулося у ніч з 10 на 11 серпня в Альбукерке, стало для Арнольда першим після підписання контракту з промоутерською компанією Top Rank.

Раніше український боксер заявляв, що компанія, яку очолює Боб Арум, обіцяла йому організувати бій за титул чемпіона світу.

Арнольд Хегай Бельмар Пресіадо

Арнольд Хегай

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