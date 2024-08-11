Хегай здобув дострокову перемогу на своєму першому шоу від Top Rank
Український боксер напівлегкої ваги (до 57,15 кг) Арнольд Хегай (21-1-1, 13 KO) здобув перемогу над колумбійцем Бельмаром Пресіадо (22-7-1, 15 КО).
Поєдинок завершився у восьмому раунді, коли Пресіадо відмовився продовжувати бій. Зазначимо, що Хегай володів перевагою протягом усього двобою.
Зазначимо, що шоу, що відбулося у ніч з 10 на 11 серпня в Альбукерке, стало для Арнольда першим після підписання контракту з промоутерською компанією Top Rank.
Раніше український боксер заявляв, що компанія, яку очолює Боб Арум, обіцяла йому організувати бій за титул чемпіона світу.