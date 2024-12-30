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Колишній капітан Ліона підписав контракт з аутсайдером Ліги 1

Микита Павлів — 30 грудня 2024, 22:30
Колишній капітан Ліона підписав контракт з аутсайдером Ліги 1
Антоні Лопеш
FC Nantes

Екскапітан та колишній лідер Ліона голкіпер Антоні Лопеш підписав контракт до кінця сезону з Нантом.

Про перехід оголосила пресслужба "канарок".

За інформацією джерела, контракт може бути автоматично подовжений ще на два роки, якщо команда Камбуаре не вилетить з Ліги 1.

Лопеш є вихованцем Ліона та грав за цей клуб усю свою кар’єру. У цьому сезоні 34-річний португалець програв конкуренцію бразильцу Лукасу Перрі та не провів жодного матчу за "ткачів".

27-річний воротар перебрався до команди П'єра Сажа взимку 2022 року з Сан-Пауло.

Раніше з’явилась інформація, що Ліон відмовився продавати турецькому гранду колишнього суперника збірної України грузинського нападника Жоржа Мікаутадзе.

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