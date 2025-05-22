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Лейкерс планують замінити Леня 37-річним ветераном-чемпіоном

Олексій Погорелов — 22 травня 2025, 21:21
Лейкерс планують замінити Леня 37-річним ветераном-чемпіоном
Олексій Лень
Getty Images

Лос-Анджелес Лейкерс працюють над зміцненням фронткорту команди Джей Джей Редіка, де минулого сезону грав Олексій Лень.

Про це повідомляє журналіст Гері Вольфель.

За інформацією джерела, керівник одного з клубів НБА заявив, що багато хто буде зацікавлений у підписанні Брука Лопеса. На його думку, "озерники" вже провели з ним переговори.

Цього літа 37-річний центровий стане необмежено вільним агентом. Очікується, що чемпіон НБА 2021 року залишить Мілуокі та вийде на ринок. Зазначимо, що Брук Лопес вже виступав за Лейкерс у сезоні-2017/18.

У минулій регулярці Лопес взяв участь у 80 матчах, у яких набирав у середньому 13 очок, 5 підбирань та 1,9 блок-шотів.

Нагадаємо, що Лос-Анджелес Лейкерс не збираються підписувати новий контракт з Олексієм Ленем.

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