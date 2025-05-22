Лейкерс планують замінити Леня 37-річним ветераном-чемпіоном
Лос-Анджелес Лейкерс працюють над зміцненням фронткорту команди Джей Джей Редіка, де минулого сезону грав Олексій Лень.
Про це повідомляє журналіст Гері Вольфель.
За інформацією джерела, керівник одного з клубів НБА заявив, що багато хто буде зацікавлений у підписанні Брука Лопеса. На його думку, "озерники" вже провели з ним переговори.
Цього літа 37-річний центровий стане необмежено вільним агентом. Очікується, що чемпіон НБА 2021 року залишить Мілуокі та вийде на ринок. Зазначимо, що Брук Лопес вже виступав за Лейкерс у сезоні-2017/18.
У минулій регулярці Лопес взяв участь у 80 матчах, у яких набирав у середньому 13 очок, 5 підбирань та 1,9 блок-шотів.
Нагадаємо, що Лос-Анджелес Лейкерс не збираються підписувати новий контракт з Олексієм Ленем.