Лейкерс планують замінити Леня 37-річним ветераном-чемпіоном

Лос-Анджелес Лейкерс працюють над зміцненням фронткорту команди Джей Джей Редіка, де минулого сезону грав Олексій Лень.

Про це повідомляє журналіст Гері Вольфель.

За інформацією джерела, керівник одного з клубів НБА заявив, що багато хто буде зацікавлений у підписанні Брука Лопеса. На його думку, "озерники" вже провели з ним переговори.

Цього літа 37-річний центровий стане необмежено вільним агентом. Очікується, що чемпіон НБА 2021 року залишить Мілуокі та вийде на ринок. Зазначимо, що Брук Лопес вже виступав за Лейкерс у сезоні-2017/18.

Brook Lopez will be an unrestricted free agent this summer.

So, how much interest will there be for the 37-year-old center?

“There’ll be plenty of interest in him,” an NBA executive responded before cynically adding, “I’m sure the Lakers have already talked to him.” — Gery Woelfel (@GeryWoelfel) May 21, 2025

У минулій регулярці Лопес взяв участь у 80 матчах, у яких набирав у середньому 13 очок, 5 підбирань та 1,9 блок-шотів.

Нагадаємо, що Лос-Анджелес Лейкерс не збираються підписувати новий контракт з Олексієм Ленем.