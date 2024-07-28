Новицький у першому раунді нокаутував американця Райделла

Непереможний 29-річний український надважковаговик Андрій Новицький (12-0, 10 КО) здобув чергову перемогу на професійному ринзі.

Українець вже у першому раунді відправив нокаут 35-річного американця Кіта Райделла Мейса-молодшого (15-3, 14 КО) у межах вечора боксу у місті Мелроуз (США).

Райделл двічі з початку зустрічі опинявся в нокдауні. Після першого падіння американець піднявся, а після другого не зміг продовжувати бій.

Для Андрія це другий двобій за два місяці. У червні він у поєдинку з чотирма нокдаунами здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над бразильцем Джексоном дос Сантосом (22-17, 20 КО).

Зазначимо, що 29-річний боксер розпочав професійну кар'єру в лютому 2023 року. Відтоді перемагав у всіх 12 поєдинках, зокрема у десяти — достроково.