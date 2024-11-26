Відомий американський тренер дав пораду Ф'юрі на реванш з Усиком

Американський боксерський тренер Андре Розьє вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) має підійти до реваншу з Олександром Усиком (22-0, 14 КО) куди серйозніше, інакше повториться сценарій першого бою.

Про це він сказав для Seconds OUT.

"Я думаю, що ми можемо побачити повтор того, що сталося, якщо Ф'юрі не внесе корективи. Тайсон добре почав бій, а потім що сталося. В один момент здавалося, що Ф'юрі дуркував, але він пропустив удар, і після цього почалося його падіння. Якщо він серйозно не поставиться до бою і не перестане дуріти, то я думаю, що ми отримаємо повторення того, що побачили в першому поєдинку", – сказав Розьє.

Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

Нагадаємо, бій Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.