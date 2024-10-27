Американський тренер поділився прогнозом на реванш Усик – Ф'юрі

Американський тренер Боб Сантос вважає, що якщо Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) не змінить тактику на бій-реванш з Олександром Усиком (22-0, 14 КО), то він програє у цьому поєдинку..

Його слова передає Boxing Scene.

"Якщо Тайсон прийде на другий бій з таким самим планом, як і в перший раз, то все буде так само. Нічого не зміниться. Але я думаю, що якщо він битиметься з Усиком так, як він бився з Вайлдером та іншими подібними хлопцями, то в нього є до біса хороші шанси на перемогу" – сказав Сантос.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.