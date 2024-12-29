Американський тренер: Берінчик уже пройшов свій пік

Американський тренер Грегг Хекетт дав прогноз на бій між Кішоном Девісом (11-0, 7 КО) та Денисом Берінчиком (19-0, 9 КО). Він вважає фаворитом свого земляка, мотивуючи це тим, що українець уже пройшов свій пік.

Слова Хекетта цитує Boxingnews24.

"Кішон влаштував страшенно крутий бій, під час свого останнього виступу. Йому протистояв міцний хлопець. Беринчик теж не простий боєць, але він уже не на вершині своєї форми. Він уже пройшов свій пік. Він може битися і таке інше, але вже минув свій пік. Я думаю, що Кішон переможе, зупинить у восьмому раунді. Девіс просто переб'є його. Гарний джеб, добрий удар правою. Кішону цього разу доведеться сповільнити темп. Не виходити туди стрімголов, шукаючи нокаут", – сказав Хекетт.

Нагадаємо, Берінчик сенсаційно здобув пояс у поєдинку проти Еммануеля Наваррете. Девіс у своєму останньому бою достроково переміг аргентинця Густаво Лемоса (29-2, 19 КО). Кішон на Олімпіаді в Токіо став срібним призером.

Бій між ними відбудеться 14 лютого на арені Madison Square Garden Hula Theater у Нью-Йорку.