Екссуперник Тайсона: У Пола немає шансів проти Майка

Колишній американський боксер Пітер Макнілі (47-7, 36 КО), який програв у 1995 році Майку Тайсону, вважає, що його колишній суперник здолає Джейка Пола.

Його слова цитує MNS.

"Я бачив відео тренувань Майка. Він має дуже крутий вигляд. Тому хлопцю краще бути обережним. Майк налаштований дуже серйозно і збирається завдати шкоди цьому пацану. Джейк Пол ніколи не бився зі справжнім професіоналом чи кимось рівня Майка. Я пам'ятаю, як було пропустити від Тайсона, і те, що ти стаєш старшим, не означає, що ти втрачаєш цю міць. Мій прогноз? Майк переможе. Він може просто нокаутувати його. Я не сумніваюся, що він все ще має міць. Чи є шанси у Пола? Ні", – сказав Макінлі.

Зазначимо, що 15 листопада Тайсон проведе бій проти блогера Джейка Пола. У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій стався у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Майк є наймолодшим боксером в історії, що здобував чемпіонські титули за версіями WBC, WBA та IBF. Він також був першим боксером надважкої ваги, який володів поясами WBC, WBA та IBF водночас.