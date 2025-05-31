Воррен вимагатиме від WBO організацію реваншу Алімханули – Бентлі

Британський промоутер Френк Воррен розповів, що він тиснутиме на Всесвітню боксерську організацію (WBO), щоб організувати бій-реванш між непереможним Жанібеком Алімханули (17-0, 12 КО) та Дензелом Бентлі (21-3-1, 17 КО).

Про це повідомляє The Ring.

"Останній бій Жанібека був добровільним, тож ми очікуємо, що наступний бій буде обов'язковим. Тепер його бій в Казахстані вже позаду, і ми дізнаємося, що його чекає далі. Ми подивимося, що станеться з Дензелом, і тоді вже будемо ухвалювати рішення, але зараз ми будемо тиснути на WBO, щоб вони прийняли рішення.

Дензел терпляче чекав на перше місце, тож тепер ми повинні з'ясувати, які часові рамки та все інше. Цього року він ще не бився, тому що він знаходиться на вершині рейтингу, і ми не хочемо, щоб щось стало на шляху до титульного бою. Але він не може чекати там вічно, він повинен битися за цей титул до кінця року, безумовно", – сказав Воррен.

Нещодавно казахстанський боксер провів захист титулів IBF та WBO у середній вазі (до 72,6 кг) проти француза Анауеля Нгаміссенге (14-1, 9 КО) та переміг брутальним нокаутом у 5 раунді.

Нагадаємо, Алімханули та Бентлі вже зустрічалися у 2022 році. Тоді перемогу одностайним рішенням суддів здобув Жанібек.